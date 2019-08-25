- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
أظهر مقطع فيديو لحظة استهداف طيران قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، مركبة أحد قادة المليشيات الحوثية في محافظة صعدة.
ويظهر المقطع الذي نشره الإعلامي هاني الصفيان، مركبة تسير على طريق ترابي، قبل أن يتم استهدافها بصاروخ من إحدى طائرات التحالف.
وكان التحالف أعلن صباح اليوم (الأحد) اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار مسيّرة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية من صنعاء باتجاه الأعيان المدنية بخميس مشيط.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. لحظة استهداف طيران التحالف مركبة قيادي حوثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.