شاهد.. لحظة استهداف طيران التحالف مركبة قيادي حوثي‎

صحيفة الخليج الالكترونية

أظهر مقطع فيديو لحظة استهداف طيران قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، مركبة أحد قادة المليشيات الحوثية في محافظة صعدة.

ويظهر المقطع الذي نشره الإعلامي هاني الصفيان، مركبة تسير على طريق ترابي، قبل أن يتم استهدافها بصاروخ من إحدى طائرات التحالف.

وكان التحالف أعلن صباح اليوم (الأحد) اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار مسيّرة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية من صنعاء باتجاه الأعيان المدنية بخميس مشيط.