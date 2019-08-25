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صحيفة الخليج الالكترونية
ذكر المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل عبدالله صايل المطيري أن عدد السعوديين العاملين في نشاط نقل الركاب عبر التطبيقات تجاوز 600 ألف سائق.
وأضاف المطيري أن التوطين في هذا القطاع إلزامي وبلغت نسبته نحو 96%، داعياً -بحسب “المدينة”- السائقين العاملين في هذا المجال للتواصل مع الهيئة في حال تعرضوا لمضايقات من قِبل الشركات المشغلة.
يذكر أن مجلس الوزراء كان قد وجه الهيئة العامة للنقل -بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية- لاتخاذ ما يلزم بشأن توطين العمل في نشاط نقل الركاب من خلال خدمة توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية.
كانت هذه تفاصيل خبر #هيئة_النقل: أكثر من 600 ألف مواطن يعملون في تطبيقات توجيه المركبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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