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© AFP 2019 /
وتابع البيان أن "مندوبي إيران في سوريا حاولوا في الأيام الأخيرة إطلاق طائرات مسيرة متفجرة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وقد كشفت الجهود الاستخبارية تخطيطات الخلية من داخل مبنى ايراني، بقيادة سليماني، وأدت لإحباط الخلية. فيلق القدس مستمر في جهوده لزعزعة الاستقرار في المنطقة"، مؤكدا "مواصلة الجهود لوقف محاولات فيلق القدس للمساس بإسرائيل ومواطنيها".
وأرفق البيان صورة جوية أظهرت الأهداف التي ضربها الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، في عقربا، جنوب شرق دمشق.
وهاجمت إسرائيل، بالصواريخ أهدافا في سوريا، قالت دمشق إنها تصدت لها عبر دفاعها الجوي، وأن المضادات الجوية تمكنت من إسقاط عددا من الصواريخ الإسرائيلية بعد التعامل معها في سماء المنطقة الجنوبية الغربية لسوريا.
كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل تنشر صورا فضائية للأهداف التي ضربتها في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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