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وذكرت القناة العبرية الثانية أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يزج بإسرائيل في أتون المعركة أو الحرب مع إيران، دون تقديم أي مساعدة، وبأن إسرائيل باتت تحارب أو تواجه إيران على أكثر من جبهة.
© AFP 2019 / TEHRAN, IRAN
وأوردت القناة أن ترامب يترك إسرائيل وحدها في أتون الحرب مع إيران، حيث يزج بها في هذه الحرب، ويقف ساكنا، رغم أن تلك الحرب امتدت على أكثر من جبهة، لبنان وسوريا والعراق.
وأوضحت القناة أن ترامب يفرض عقوبات على إيران، ويخرج من الاتفاق النووي الإيراني، ويتعهد بمواجهة إيران في منطقة الشرق الأوسط، ولكنه يترك إسرائيل وحدها في أي مواجهة عسكرية مشتركة.
وهاجمت إسرائيل، بالصواريخ، أهدافا في سوريا، قالت دمشق إنها تصدت لها عبر دفاعها الجوي، مؤكدة أن المضادات الجوية تمكنت من إسقاط عددا من الصواريخ الإسرائيلية بعد التعامل معها في سماء المنطقة الجنوبية الغربية لسوريا.
وفي التوقيت نفسه، كان الجيش اللبناني قد أكد اختراق طائرتي استطلاع إسرائيليتين للأجواء اللبنانية، فوق الضاحية الجنوبية لبيروت، موضحا أن إحداهما سقطت فيما انفجرت الثانية في الأجواء، وتسببت في أضرار مادية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الهجوم على سوريا.. قناة عبرية: هذا ما يفعله ترامب مع إسرائيل في حربه ضد إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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