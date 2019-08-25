الأناناس لبشرة نقية ومتوهجة

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الأحد 25 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

يدخل الأناناس ضمن مكونات العديد من مستحضرات العناية بالبشرة كالسيروم والكريمات والمقشرات لما يتمتع به من مزايا جمالية جمّة.



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وأوضحت خبيرة التجميل الألمانية بريجيت هوبر أن الأناناس يزخر بأحماض ألفا هيدروكسي، التي تعمل على تقشير البشرة وتنظيف المسام من الشوائب، ما يمنح البشرة مظهراً نقياً ومتوهجاً.

وأضافت هوبر أن الأناناس غني أيضاً بمضادات الأكسدة كفيتامين C، التي تحارب أضرار المؤثرات البيئية مثل أشعة الشمس، كما يعمل فيتامين C على تحفيز إنتاج الكولاجين، الذي يعد مسؤولا عن مرونة البشرة ومظهرها المشدود المفعم بالشباب.