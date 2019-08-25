لأول مرة.. تونس تصدر 67 سيارة إلى كوت دى فوار

رئيس تونس المؤقت

أكد عمر الباهى وزير التجارة التونسى، لدى زيارته إلى وحدة تركيب سيارات PICK UP التابعة لمجموعة "ستافيم ييجو تونس" بالمنطقة الصناعية بالمغيرة، على أن تونس تحرص على تطوير صناعاتها، وذلك بمناسبة تصدير أول دفعة لسيارات PICK UP إلى الكوت ديفوار، تبلغ 67 من جملة 200 سيارة والتي انطلقت أمس السبت وأكد الوزير فى تصريحات صحفية، أن هذه التجربة الأولى مؤكدا أنه ستعقبها تجارب أخرى مماثلة في قادم الأيام خاصة، وأن تونس تعتبر رائدة في صناعة مكونات السيارات وتولي عناية كبرى للقطاع الصناعي لاقتحام الأسواق الإفريقية الواعدة.



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