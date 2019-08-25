البحرين والهند تتفقان على التعاون في الأمن البحري بالخليج

المنامة/ الخليج 365-

وقعت الهند والبحرين، الأحد، 5 اتفاقيات ومذكرات تعاون أبرزها في مجالي الطاقة والأمن البحري في منطقة الخليج.

ووفق بيان مشترك نقلته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، فإن زيارة رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، للبلاد، تناولت تعزيز العلاقات ومناقشة التطورات الإقليمية والدولية.

وتم خلال الزيارة توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم شملت الطاقة ومجالات الاستكشاف المشترك، والتبادل الثقافي، وإعلان نوايا حول التعاون بين المنظمة الهندية لأبحاث الفضاء، والوكالة الوطنية لعلوم الفضاء في مجال تكنولوجيا الفضاء، وإعلان نوايا حول تعاون مملكة البحرين مع التحالف الدولي للطاقة الشمسية (ISA) وهو منظمة دولية وحكومية لتسهيل نشر الطاقة الشمسية.

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كما اتفق الجانبان على "تعزيز التعاون في مجال الأمن البحري في منطقة الخليج، كأمر حيوي لأمن وسلامة الممرات البحرية".

ووصل مودي، السبت، إلى البحرين، في زيارة ليومين هي الأولى من نوعها على مستوى رؤساء وزراء نيودلهي إلى المملكة، استهلها بمحادثات ثنائية مع نظيره البحريني خليفة بن سلمان، عقب زيارة مماثلة للإمارات.

وتأتي زيارة مودي، للإمارات والبحرين في وقت تتعرض فيه حكومته لانتقادات عالمية واسعة، على خلفية تعاملها مع ملف إقليم كشمير ذي الغالبية المسلمة، المتنازع عليه مع الجارة باكستان.

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