استشهاد 3 عسكريين أتراك شمالي العراق

أنقرة/ الخليج 365
أعلنت وزارة الدفاع التركية استشهاد 3 عسكريين وإصابة 7 آخرين في اشتباكات مع إرهابيي "بي كا كا" شمالي العراق.
وقالت الوزارة في بيان الأحد، إن الاشتباكات جاءت خلال "عملية المخلب-3" المتواصلة ضد المنظمة الإرهابية الانفصالية، شمالي العراق.
وأشارت إلى نقل الجنود المصابين إلى المستشفى، وأكدت استمرار العمليات ضد الإرهابيين في المنطقة.
وأعربت الوزارة عن تمنياتها الرحمة من الله للشهداء، والشفاء العاجل للجرحى.
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