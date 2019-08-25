استشهاد 3 عسكريين أتراك شمالي العراق

أنقرة/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية استشهاد 3 عسكريين وإصابة 7 آخرين في اشتباكات مع إرهابيي "بي كا كا" شمالي العراق.

وقالت الوزارة في بيان الأحد، إن الاشتباكات جاءت خلال "عملية المخلب-3" المتواصلة ضد المنظمة الإرهابية الانفصالية، شمالي العراق.

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وأشارت إلى نقل الجنود المصابين إلى المستشفى، وأكدت استمرار العمليات ضد الإرهابيين في المنطقة.

وأعربت الوزارة عن تمنياتها الرحمة من الله للشهداء، والشفاء العاجل للجرحى.



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