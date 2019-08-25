الداخلية العراقية: ارتفاع درجات الحرارة يسبب حريق بمعمل غاز

العراق/ عامر الحساني/ الخليج 365

أصيب 3 أشخاص بحروق، الأحد، في حصيلة أولية لحريق اندلع بمعمل غاز الناصرية، بمحافظة ذي قار، جنوبي العراق، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية سعد معن، في بيان وصلت الخليج 365 نسخة منه، إن "حريقاً اندلع في إحدى الصهاريج الأهلية في معمل غاز الناصرية بمحافظة ذي قار، بسبب خلل فني وارتفاع درجات الحرارة أثناء عملية التفريغ".

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وأضاف أنه "تمت السيطرة على الحريق من قبل فرق الدفاع المدني، حيث أسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بحروق، أحدهم حروقه بليغة، كمعلومات أولية عن الحادث".

وتتعرض المحافظات الجنوبية، خلال الأيام القليلة الماضية، لدراجات حرارة عالية، تصل في بعض الأيام بمناطق معينة إلى 50 درجة.

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