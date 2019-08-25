بدء صرف منحة مالية قطرية لـ 100 ألف أسرة محتاجة في غزة

غزة/ مصطفى حبوش/ الخليج 365-

بدأت دولة قطر، الأحد، بصرف مساعدات مالية، لـ 100 ألف أسرة فقيرة في قطاع غزة.

وتجمع المئات من الفلسطينيين، أمام فروع بنك البريد (حكومي)، في محافظات قطاع غزة، اليوم، لتلقي المساعدة المالية البالغة (100) دولار لكل عائلة مستفيدة من المنحة.

وهذه هي المرة السابعة التي تقدم فيها دولة قطر، هذه المساعدات المالية المباشرة للأسر الفقيرة، والتي تأتي ضمن منحة خصصتها دولة قطر في أكتوبر/تشرين أول 2018 لمساعدة أهالي قطاع غزة.

وزادت قطر، هذا الشهر، أعداد الأسر المستفيدة، بنحو 40 ألف عائلة، حيث كانت تدفع المساعدات النقدية، لنحو 60 ألف أسرة، خلال الشهور الماضية.

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وقال السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، في بيان أصدره الجمعة، إن زيادة أعداد المستفيدين من المنحة النقدية لهذا الشهر تأتي في إطار "التخفيف عن أهالي قطاع غزة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشونها وتزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد لطلبة المدارس والجامعات الفلسطينية".

وتشكل هذه المساعدات جزءا من دفعة مالية قطرية تبلغ 30 مليون دولار شهريا، وتأتي ضمن تفاهمات ترعاها مصر والأمم المتحدة، إضافة إلى قطر، لتعزيز التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، التي تم التوصل لها العام الماضي.

ووصل العمادي إلى قطاع غزة، صباح الجمعة، وعقد لقاء مع رئيس حركة حماس، إسماعيل هنية، ورئيس الحركة بقطاع غزة، يحيى السنوار.

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