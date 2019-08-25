"الجهاد الإسلامي" تدين القصف الإسرائيلي على سوريا

غزة/ مصطفى حبوش/ الخليج 365

أدانت حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، الإثنين، قصف مقاتلات إسرائيلية لأهداف داخل الأراضي السورية.

وأضافت أن "استمرار الاٍرهاب والعربدة والانتهاكات الصهيونية سيؤدي إلى زيادة التوتر وتفجر الأوضاع في المنطقة".

واعتبرت "الجهاد الإسلامي" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يسعى لتحقيق مكاسب سياسية وانتخابية على حساب أمن واستقرار المنطقة وحياة شعوبها.

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والليلة الماضية، أعلن الجيش الإسرائيلي، ‏‎إحباطه عملية خطط لتنفيذها ‎"فيلق القدس" الإيراني وميليشيات شيعية ضد أهداف إسرائيلية من سوريا.

وقال الجيش في بيان: "أغارت مقاتلات جيش الدفاع على عدد من الأهداف الإرهابية في قرية عقربا جنوب شرق دمشق".



وذكر أن الغارة "جاءت ضد نشطاء فيلق القدس الإيراني وميليشيات شيعية حرصت في الأيام الأخيرة على تنفيذ عملية إرهابية ضد أهداف إسرائيلية انطلاقا من الأراضي السورية".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.