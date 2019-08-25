الأردن.. وفاة المفكر الإسلامي والقيادي الإخواني "فاروق بدران"

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

توفي في العاصمة عمان، اليوم الأحد، المفكر الإسلامي الأردني والقيادي في جماعة الاخوان المسلمين "فاروق بدران"، عن عمر يناهز 87.

ونعت جماعة الإخوان المسلمين في المملكة "بدران"، واصفة إياه بـ "الأستاذ الكبير والمُربي الفاضل" وبأنه من "الرعيل الأول للجماعة، ومن الدعاة إلى الله على بصيرة وعلم، ومن أعلام الوطن والأمة".

ولفتت الجماعة في بيان النعي، الذي تلقت الخليج 365 نسخة منه بأن تشييع جثمان الراحل سيتم بعد صلاة عصر اليوم الاحد بالعاصمة عمان.

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فيما اعتبر مراد العضايلة، الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين)، الراحل بدران بـ "التربوي العميق، وصاحب بصمة على التربية والتعليم في الأردن".

كما وصف العضايلة في تصريح للأناضول، بدران، بانه "عنوان التربية الإخوانية الأصيلة".

وبدران تربوي ومفكر إسلامي أردني، من مواليد مدينة السلط غربي العاصمة عمان، عام 1932، وله ولدين وأربع بنات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.