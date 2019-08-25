دارة الملك عبدالعزيز: العام الدراسي الحالي سيشهد تدريس مناهج جديدة

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت دارة الملك عبدالعزيز أن العام الدراسي الحالي 1441هـ/ 2019، سيشهد البدء في تدريس مناهج جديدة لمقررات الدراسات الاجتماعية، قامت الدارة بإعدادها وتنفيذها بتكليف من وزارة التعليم.
وشملت المناهج الجديدة جميع مراحل التعليم العام -ما عدا الصفوف الأولية-، وحظيت صفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والأول والثاني والثالث متوسط بمقرر جديد للدراسات الاجتماعية والمواطنة، كما تم تجديد مناهج الدراسات الاجتماعية والجغرافيا والتاريخ للمرحلة الثانوية.
وذكرت الدارة أن تنفيذ هذه المناهج استغرق 4 أشهر، شمل إعداد المحتوى والتصميم وتوفير المواد والمراجعة لـ15 مقررا، بعدد صفحات بلغ 2187 صفحة، فيما قامت وزارة التعليم بمراجعتها وإقرارها.
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