الحريري: سقوط الطائرتين الإسرائيليتين فوق الضاحية اعتداء على سيادة #لبنان

الخليج - واس

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري أن سقوط طائرتي استطلاع إسرائيليتين فوق الضاحية الجنوبية لبيروت ،هو اعتداء مكشوف على السيادة اللبنانية وخرق صريح للقرار 1701 .

وقال الحريري في بيان له اليوم انه:” سيبقى على تشاور مع رئيسي الجمهورية ورئيس مجلس النواب لتحديد الخطوات المقبلة ، ولاسيما ان العدوان الجديد الذي ترافق مع تحليق كثيف لطيران العدو فوق بيروت والضواحي ، يشكل تهديداً للاستقرار الاقليمي ومحاولة لدفع الأوضاع نحو مزيد من التوتر” .

وختم الرئيس الحريري قائلاً :” المجتمع الدولي وأصدقاء لبنان في العالم أمام مسؤولية حماية القرار 1701 من مخاطر الخروقات الاسرائيلية وتداعياتها ، والحكومة اللبنانية ستتحمل مسؤولياتها الكاملة في هذا الشأن بما يضمن عدم الانجرار لأي مخططات معادية تهدد الأمن والاستقرار والسيادة الوطنية”.