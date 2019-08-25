الحريري: سقوط الطائرتين الإسرائيليتين فوق الضاحية اعتداء على سيادة #لبنان

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الخليج - واس
أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري أن سقوط طائرتي استطلاع إسرائيليتين فوق الضاحية الجنوبية لبيروت ،هو اعتداء مكشوف على السيادة اللبنانية وخرق صريح للقرار 1701 .
وقال الحريري في بيان له اليوم انه:” سيبقى على تشاور مع رئيسي الجمهورية ورئيس مجلس النواب لتحديد الخطوات المقبلة ، ولاسيما ان العدوان الجديد الذي ترافق مع تحليق كثيف لطيران العدو فوق بيروت والضواحي ، يشكل تهديداً للاستقرار الاقليمي ومحاولة لدفع الأوضاع نحو مزيد من التوتر” .
وختم الرئيس الحريري قائلاً :” المجتمع الدولي وأصدقاء لبنان في العالم أمام مسؤولية حماية القرار 1701 من مخاطر الخروقات الاسرائيلية وتداعياتها ، والحكومة اللبنانية ستتحمل مسؤولياتها الكاملة في هذا الشأن بما يضمن عدم الانجرار لأي مخططات معادية تهدد الأمن والاستقرار والسيادة الوطنية”.
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