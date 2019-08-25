القبض على سارق ساعة ثمينة من محل تجاري بـ #جدة

صحيفة الخليج الالكترونية

تمكنت دوريات الأمن في محافظة جدة من إلقاء القبض على مواطن بعد أن تورط في سرقة ساعة ثمينة من أحد المحال التجارية التابعة لأحد المولات الشهيرة بمدينة جدة.

وتعود التفاصيل إلى ورود بلاغ إلى الجهات الأمنية بالمحافظة من صاحب محل لبيع أشهر الماركات العالمية للساعات، يفيد بتمكنه من ضبط شخص قام بسرقة ساعة من داخل محله.

وقالت مصادر إنه وبعد مباشرة الدوريات الأمنية لموقع البلاغ، وبعد أن اطلعت على تسجيل كاميرات المراقبة، تم التحفظ على السارق، وهو مواطن.

وأضافت إنه تم إعداد محضر بالواقعة، كما تم تسليم السارق إلى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في مثل هذه القضايا.