رئيس الحكومة اللبنانية يعتبر أن "العدوان" الاسرائيلي "تهديد للاستقرار الإقليمي"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري الأحد أنّ سقوط طائرتي استطلاع فوق الضاحية الجنوبية لبيروت بمثابة "عدوان" على سيادة لبنان ويشكل "تهديداً للاستقرار" في المنطقة. وقال في بيان إن "العدوان الجديد ... يشكل تهديداً للاستقرار الاقليمي ومحاولة لدفع الأوضاع نحو مزيد من التوتر" مؤكداً أنه "اعتداء مكشوف على السيادة اللبنانية وخرق صريح للقرار 1701" الذي أرسى وقفاً للأعمال الحربية بين لبنان واسرائيل إثر حرب تموز 2006.

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