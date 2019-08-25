هواوي تحشد موظفيها لـ"السيطرة على العالم"

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الأحد 25 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

قال رين زينجفاي، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي"، إن شركته ستتغلب على المصاعب التي تواجهها خلال الفترة الحالية، متعهدا بأن "تنشئ جيشا يسيطر على العالم"، وفقا لما نقلته إحدى الصحف الأسترالية.



وقال زينجفاي، في رسالة إلى الموظفين، إن "عليهم أن يستعدوا لـ"مشروع حرب" حتى يتجاوزوا الأزمة الراهنة".

وقالت "هواوي" إنها "مستعدة تماما" للعيش والعمل في ظل قيود تجارية أمريكية، وإن أنشطتها لم تتأثر بقرار واشنطن الصادر هذا الأسبوع بتمديد مهلة تسمح لها بشراء إمدادات من شركات أمريكية.

وأعلنت الولايات المتحدة، في وقت سابق من العام الجاري، فرض الحظر على "هواوي" التي تتهمها بالتجسس لصالح الاستخبارات الصينية.

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وقررت الحكومة البريطانية الشهر الماضي تأجيل اتخاذ قرارها بشأن السماح باستخدام تكنولوجيا الجيل الخامس 5G لشبكات الاتصالات التي تنتجها شركة "هواوي تكنولوجيز" الصينية في الشبكات البريطانية، قائلة إنها ما زالت تحتاج إلى توضيح مدى تأثير الحظر الأمريكي على استيراد معدات "هواوي" على الشركة الصينية.

ونقلت وكالة بلومبرج عن نائب رئيس الشركة إيريك تشو قوله، الجمعة، إن هواوي تتوقع أن تؤدي قيود التصدير التي فرضتها الولايات المتحدة على الشركة إلى تراجع العائدات السنوية في قطاع أجهزة المستهلك بواقع 10 مليارات دولار تقريبا.

وأكد المدير التنفيذي أن الشركة تواجه "معركة حياة أو موت"، لذلك "يتوجب على الموظفين أن يتعاملوا مع المسألة بقدر كبير من الحزم"، حسب ما نقلت صحيفة "تايمز" البريطانية.

وأكد زينجفاي ضرورة رفع استثمارات الشركة في مجالات عدة مثل إنتاج بعض المعدات، بهدف "ضخ دماء جديدة في "هواوي"، التي تواجه قيودا كبرى في الولايات المتحدة.

وقال "حين نتمكن من اجتياز أكثر لحظة حرجة في التاريخ سيكون ثمة جيل جديد قد ولد، فما الذي سيفعله؟ سيسيطر على العالم".