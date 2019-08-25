سقوط طائرة مسيرة وانفجار أخرى جنوب بيروت معقل "حزب الله" اللبناني

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters بيروت- الضاحية الجنوبيةسقوط طائرة مسيرة وانفجار أخرى جنوب بيروت معقل "حزب الله" اللبناني

قال مسؤول في "حزب الله" اللبناني إن طائرة إسرائيلية مسيرة سقطت وانفجرت أخرى، فجر اليوم الأحد، في ضاحية بيروت الجنوبية التي تعد معقلا للحزب.

وأضاف المسؤول لـ"رويترز" أن الطائرة المسيرة الثانية سببت أضرارا لدى تحطمها في أحد أحياء الضواحي الجنوبية، قرب المركز الإعلامي لحزب الله.

في حين لم يؤكد مسؤول آخر لوكالة "فرانس برس" ما إذا كانت الطائرتان إسرائيليتان أو كان حزب الله هو من أسقطهما، قائلا "لم نحدد هوية الطائرتين، إنما المؤكد أن واحدة سقطت وسيطر عليها الإخوان، فيما انفجرت الثانية في منطقة معوّض".

من جهته، قال مصدر خاص لـ"سبوتنيك"، إن الطائرة التي "أسقطت" في منطقة معوض في ضاحية بيروت الجنوبية هي طائرة استطلاع إسرائيلية صغيرة، لديها مهمات عسكرية لزرع عبوات ناسفة، ومجهزة لتنفيذ عمليات اغتيال.

وقال سكان المنطقة إنهم سمعوا صوت انفجار في الضواحي. ولم تتوفر معلومات أخرى على الفور.

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وضربت القوى الأمنية اللبنانية طوقا أمنيا في منطقة سقوط الطائرتين على بعد مئات الأمتار من مركز إعلامي لـ"حزب الله"، وقد سجل تواجد لعناصره أيضا في المكان، فيما تجمع سكان المنطقة.

وجاء هذا الحادث بعد ساعات من شن إسرائيل غارات جوية على ضواحي العاصمة السورية دمشق.

المصدر: وكالات

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