دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع رصد هاتف Nokia 7.2 في صور حية جديدة بكاميرة ثلاثية بتصميم دائري ظهر على التقنية بلا حدود.

تخطط شركة HMD للإعلان عن هاتف Nokia 7.2 في مؤتمر يعقد خلال فعاليات IFA، ومن جديد يظهر الهاتف في صور حية تستعرض تصميم الكاميرة الخلفية دائرية الشكل بالإعدادات الثلاثية.

يظهر هاتف Nokia 7.2 في الصور الحية باللون الأزرق، كما يضم الهاتف نتوء القطرة في الشاشة للكاميرة الأمامية، بينما يأتي مستشعر البصمة إلى أسفل الكاميرة الخلفية الثلاثية ذائرية الشكل.

ومن المقرر أن يأتي هاتف Nokia 7.2 بحجم 6.2 إنش في الشاشة، مع جودة عرض FHD بلس، كما ظهر في تسريبات Geekbench برقاقة معالج Snapdragon 710، مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، كما ينطلق كأحد الإصدارات المميزة ببرنامج Android One.

Advertisements

وتأتي الكاميرة الخلفية في هاتف Nokia 7.2 بتقنية Zeiss، ومن المقرر أن ينطلق الهاتف رسمياً في حدث يقام خلال فعاليات IFA 2019 التي تقام في برلين في 5 من سبتمبر.

المصدر

هذا الموضوع رصد هاتف Nokia 7.2 في صور حية جديدة بكاميرة ثلاثية بتصميم دائري ظهر على التقنية بلا حدود.