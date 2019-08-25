"حماس" تدين "العدوان" الإسرائيلي على لبنان

غزة/ مصطفى حبوش/ الخليج 365

أدانت حركة "حماس"، الأحد، ما وصفته بـ "العدوان الإسرائيلي" على لبنان عقب سقوط طائرة استطلاع مفخخة في حي سكني بالضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

وقالت الحركة في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه، إن "سقوط طائرة مفخخة على الضاحية الجنوبية لبيروت يعتبر عملا عدوانيا واستفزازيا من قبل العدو الصهيوني، وانتهاكا واضحا للسيادة اللبنانية".

وشددت الحركة على وقوفها إلى جانب لبنان والمقاومة اللبنانية ضد أي اعتداء إسرائيلي.

وفي وقت سابق اليوم، كشف مسؤول في حزب الله اللبناني أن طائرة اسرائيلية مسيرة سقطت فجر اليوم الأحد، وأخرى انفجرت في ضاحية بيروت الجنوبية، دون معرفة الأسباب.

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ونقلت الـقناة اللبنانية LBCI، عن المسؤول الذي لم تكشف اسمه، قوله: انه قرابة منتصف الليل سقطت طائرة استطلاع اسرائيلية في منطقة معوض بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية، فوق سطح أحد المباني وقد تمكن عناصر من الحزب من سحب الطائرة الى مكان آمن.

وبحسب المسؤول في الحزب فإن "العدو الاسرائيلي أرسل طائرة استطلاع ثانية الى المكان نفسه انفجرت من دون معرفة الاسباب وسقطت في بؤرة خالية ما ادى الى نشوب حريق في المكان".

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