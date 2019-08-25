مسؤول في "حزب الله": لم نسقط أي طائرة إسرائيلية

بيروت/ وسيم سيف الدين، ادوار حداد/ الخليج 365

نفى مسؤول في "حزب الله اللبناني، إسقاطهم لأي طائرة من دون طيار إسرائيلية، انفجرت فجر الأحد، في معقله بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

جاء ذلك على لسان محمد عفيفي، المسؤول الإعلامي في "حزب الله"، في تصريح لوكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وأوضح عفيفي، أن "الطائرة الأولى سقطت من دون أن تحدث أضرارا، في حين أن الطائرة الثانية كانت مفخخة وانفجرت، وتسببت بأضرار جسيمة في مبنى المركز الإعلامي التابع لحزب الله، في الضاحية الجنوبية".

ووصف مسؤول "حزب الله"، ما حصل بـ "الانفجار الحقيقي".

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وأوضح أن "طائرة الاستطلاع الأولى التي لم تنفجر، وهي الآن في عهدة الحزب، الذي يعمل على تحليل خلفيات تسييرها، والمهمات التي حاولت تنفيذها".

وأشار عفيفي، إلى أن "الحزب سيرد بشكل قاسٍ عند الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي (14:00 ت.غ) في كلمة الأمين العام للحزب حسن نصرالله، في بلدة العين".

من جانبها، أفادت قيادة الجيش اللبناني، أنه على الساعة 2.30 بالتوقيت المحلي من فجر الأحد (23:30 ت.غ من ليلة السبت)، وأثناء خرق طائرتي استطلاع إسرائيليتين الأجواء اللبنانية، فوق منطقة معوض – حي ماضي، في الضاحية الجنوبية لبيروت، سقطت الأولى أرضاً، وانفجرت الثانية في الأجواء متسببة بأضرار اقتصرت على الماديات".

وأضافت قيادة الجيش في بيان، أنه "على الفور حضرت قوة من الجيش وعملت على تطويق مكان سقوط الطائرتين، واتخذت الإجراءات اللازمة، كما تولت الشرطة العسكرية التحقيق بالحادث بإشراف القضاء المختص".

من جهتها، نقلت وكالة الأنباء اللبنانية، إن "أجواء بيروت، تشهد تحليقا كثيفا لطيران العدو الإسرائيلي وعلى علو منخفض".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.