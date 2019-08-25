لامبورجيني تطرح 63 نسخة من طراز رياضي جديد

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الأحد 25 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كشفت شركة لامبورجيني النقاب عن الموديل الخاص SVJ 63 Roadster من أيقونتها الرياضية Aventador الذي يقتصر إنتاجه على 63 نسخة فقط في إشارة إلى تاريخ تأسيس الشركة الإيطالية عام 1963.



وتعتمد السيارة Aventador SVJ 63 Roadster المكشوفة على سواعد محرك مكون من 12 أسطوانة V12، يزأر بقوة 566 كيلووات/770 حصانا الذي يدفع السيارة من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 2.9 ثانية، في حين تتجاوز السرعة القصوى حاجز 350 كلم/س.

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وتتوفر للموديل الخاص الرودستر 8 ألوان للطلاء الخارجي، في حين تتألق المقصورة الداخلية بفرش ألكانترا الفاخر وحليات من ألياف الكربون وشعارات 63، كما تزين شعارات 63 غطاء حيز المحرك وجوانب السيارة، بالإضافة إلى عجلات مصنوعة من معدن خفيف بمظهر التيتانيوم.

ومن المقرر أن تطرح لامبورجيني الموديل الخاص Aventador SVJ 63 Roadster المكشوف بحلول عام 2020، غير أنها لم تكشف بعد أسعاره.