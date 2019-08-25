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مقتل 6 أشخاص وجرح أخرين بهجوم لـ"داعش" في كركوك شمالي العراق

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وذكر بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني العراقي إن "عصابات داعش الإرهابية أقدمت مساء يوم أمس السبت على عمل إجرامي".

وأضاف البيان قائلا "بعد أن قام الإرهابيون بإطلاق النار بواسطة رمي قذائف "أر بي جي 7" والأسلحة المتوسطة على ملعب خماسي لكرة القدم في قضاء داقوق قرب مقام الإمام زين العابدين عليه السلام في محافظة كركوك، ضمن قاطع اللواء السادس عشر في الحشد الشعبي".

وتابع البيان "ما أدى إلى استشهاد 6 مدنيين، وإصابة 9 آخرين".

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