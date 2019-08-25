- 1/2
- 2/2
ونقل موقع قناة "RT"، عن مراسله في لبنان، بأن "الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارات وهمية في أجواء مدينة صيدا اليوم الأحد، مضيفا أن طائرة استطلاع إسرائيلية أيضا حلقت في أجواء ضاحية بيروت الجنوبية".
© Sputnik . Zahraa El-Amer
وأضاف المسؤول، أن "الطائرة المسيرة الثانية سببت أضرارا لدى تحطمها في أحد أحياء الضواحي الجنوبية قرب المركز الإعلامي لحزب الله، وقال سكان إنهم سمعوا صوت انفجار في الضواحي.
بدوره، كشف المسؤول الإعلامي في حزب الله، محمد عفيف، أن الحزب لم يسقط أي طائرة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت صباحا.
وبحسب موقع "النشرة" اللبناني أوضح عفيف أن الطائرة الأولى سقطت دون أن تحدث اضرارا تذكر، أما الطائرة المسيرة الثانية كانت مفخخة وانفجرت وتسببت بأضرار جسيمة في مبنى المركز الإعلامي التابع لحزب الله في الضاحية الجنوبية. ووصف ما حصل ب"الانفجار الحقيقي".
وقال عفيف إن "طائرة الاستطلاع الأولى التي لم تنفجر هي الآن بعهدة الحزب الذي يعمل على تحليل خلفيات تسييرها والمهمات التي حاولت تنفيذها"، مشيرا إلى أن الحزب سيرد بشكل قاس عند الخامسة من عصر اليوم في كلمة الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله في بلدة العين.
كانت هذه تفاصيل خبر إعلام: الطيران الحربي الإسرائيلي ينفذ "غارات وهمية" في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.