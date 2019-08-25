دوي انفجارات بمعقل ميليشيات حزب الله بالضاحية الجنوبية

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters تفجير سابق في الضاحية الجنوبية (أرشيف)

وزعم مسؤول في حزب الله في تصريحات لوكالة رويترز أن ميليشيات حزبه تمكنت من إسقاط طائرتين إسرائيليتين مسيرتين، فجر الأحد مما أدى إلى حدوث تلك الانفجارات.

وقبل ذلك كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أنه استهدف أهدافا لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في بلدة عقربا جنوبي بدمشق في سوريا.

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وقال بيان الجيش إنه تمكن من إحباط "عمليات إرهابية" كان الفيلق الإيراني يسعى لتنفيذها ضد إسرائيل بواسطة طائرات مسيرة.