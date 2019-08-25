بعد قصف إسرائيل لدمشق.. نتنياهو: «سنواصل العمل»

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أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن حكومته مستعدة لأي سيناريو، عقب استهداف فيلق القدس في العاصمة السورية دمشق، معتبرًا أن الهجوم هو نتاج جهد عملياتي كبير.

ودوّن «نتانياهو»، عبر حسابه بـ«تويتر»: «أصدرت تعليمات للاستعداد لكل سيناريو، وسنواصل العمل ضد إيران والمنظمات التابعة لها بتصميم ومسؤولية، للحفاظ على أمن إسرائيل»، فيما أوضح الجيش الإسرائيلي في بيان: «تم إحباط عملية إرهابية خطط لتنفيذها فيلق القدس الإيراني وميليشيات شيعية ضد أهداف إسرائيلية».

وأضاف البيان، حسب «سكاي نيوز»: «أغارت مقاتلات جيش الدفاع على عدد من الأهداف الإرهابية في قرية عقربا جنوب شرق دمشق، إن الغارة جاءت ضد نشطاء فيلق القدس الإيراني وميليشيات شيعية حرصت، في الأيام الأخيرة، على تنفيذ عملية إرهابية ضد أهداف إسرائيلية انطلاقا من الأراضي السورية».