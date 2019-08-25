التحالف العربي يعلن إسقاط طائرة مسيرة للحوثي جنوبي السعودية

الرياض/الخليج 365-

أعلن التحالف العربي في اليمن، الأحد، اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة لجماعة الحوثي جنوبي السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث باسم قوات التحالف، تركي المالكي، أن القوات تمكنت صباح اليوم الأحد، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار أطلقها الحوثيون من صنعاء باتجاه أهداف مدنية بخميس مشيط.



وأوضح المالكي أن التحالف يتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين.



وأضاف أن "المحاولات الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس"، و"تؤكد حجم الخسائر بعناصرها الإرهابية والتي تزج بهم كل يوم في معركة خاسرة، مما سبب لها حالة من السخط الاجتماعي والشعبي".



وأكد على "استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الاجراءات الرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت جماعة الحوثي استهداف مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد جنوبي السعودية بطائرات مسيرة.



ونقلت قناة "المسيرة" عن المتحدث باسم قوات الحوثيين، يحيى سريع، قوله إن "سلاح الجو المسير نفذ عدة هجمات بطائرات قاصف 2k على مطار أبها الدولي".



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وأضاف "سريع"، إن الهجمات "استهدفت برج الرقابة فى المطار وكانت الإصابة مباشرة".



أشار إلى أن الهجمات "تسببت في تعطيل الملاحة الجوية فى المطار".



كما أعلن المتحدث الحوثي أن سلاح الجو المسير عاود هجماته صباح اليوم بقصف برج الرقابة فى قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط.



ودأب الحوثيون خلال الأسابيع الماضية على إعلان استهدافهم لمناطق جنوبي المملكة بطائرات مسيرة، في حين يعلن التحالف التصدي لتلك الطائرات وتدميرها.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثي المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.



ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، وأدى القتال إلى مقتل 70 ألف شخص منذ بداية 2016، حسب تقديرات أممية منتصف يونيو/ حزيران.





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