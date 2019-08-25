الإمارات: السعودية هي من تقرر استمرارنا في" التحالف" من عدمه

علي عويضة/ الخليج 365



قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، "أنور قرقاش"، إن السعودية هي من تقرر استمرار دور أبوظبي ضمن قوات التحالف العربي من عدمه.



جاء ذلك في تغريدات للوزير الإماراتي على حسابه في "تويتر"، فجر الأحد، تعليقا على مطالبات يمنية شعبية وشبه رسمية بإلغاء دور أبوظبي في اليمن على خلفية دعمها لقوات الانتقالي الجنوبي الانفصالية.



وأضاف "قرقاش" "من واقع علاقتنا الاستراتيجية مع السعودية الشقيقة فهي التي تقرر استمرار دورنا في مساندة الاستقرار في اليمن ضمن التحالف العربي من عدمه".



وتابع "ارتباطنا بالرياض وجودي وأكثر شمولا وخاصة في الظروف الصعبة المحيطة وعلى ضوء قناعتنا الراسخة بدور الرياض المحوري والقيادي".‏



وأشار الوزير الإماراتي إلى أن "التحالف السعودي الإماراتي ضرورة إستراتيجية في ظل التحديات المحيطة".



وقال إن "مشاركة الامارات في عاصفة الحزم وضمن التحالف العربي جاءت استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين".



وأضاف "استمرارنا في اليمن ضمن التحالف الذي تقوده السعودية الشقيقة مرتبط بهذه الدعوة".



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والأسبوع الماضي طالب أعضاء في مجلس النواب اليمني، الرئيس عبد ربه منصور هادي، بالاستغناء عن مشاركة الإمارات في الحرب الدائرة في اليمن.



وتتهم الحكومة اليمنية الإمارات بدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي التي سيطرت على العاصمة اليمنية المؤقتة "عدن" وتسعى للسيطرة على بقية المحافظات الجنوبية.

الأحد، قالت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة اليمنية، إنها "ستتصدى بقوة وحزم لتمرد المجلس الانتقالي الجنوبي"، متهمة دولة الإمارات بدعمه عسكريا ولوجستيا وماليا.

وتابعت الوزارة "رصدت أجهزتنا تلك الحشود ومعسكرات انطلاقها ومصادر تحشيدها وحجم آلياتها المتوسطة والثقيلة من أسلحة ومعدات وعربات ثقيلة ومصفحات (في شبوة) والتي تبين بشكل واضح ان الدعم العسكري واللوجستي والمالي كان من قبل دولة الامارات العربية".

وبينت أن ذلك الدعم الإماراتي يمثل تهديدا لأمن اليمن ووحدته واستقراره.

وأكدت الدفاع أن "الجيش اليمني يقوم بواجبه في حماية المدن والمؤسسات وأنه سيظل مدافعا عن الوطن ومكتسباته ضد أي أطماع داخليه او خارجية".



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