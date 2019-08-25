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صحيفة الخليج الالكترونية
رحب وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، بالمعلمين والمعلمات، الذين عادوا إلى المدارس اليوم (الأحد)، إيذاناً ببدء العام الدراسي الجديد.
وقال وزير التعليم عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “مرحباً بالمعلمين والمعلمات في بداية عام دراسي جديد، وبين أيديكم وطنُ بأكمله، هم أبناؤنا وبناتنا الذين تحتضنهم مدارسنا وفصولنا، وأمانة آبائهم وأمهاتهم، وأمل وثروة وطننا”
وأضاف آل الشيخ محفزاً كوادر التعليم: “معاً نبدأ عاماً مميزاً لتكون نواتج التعلم أولاً”.
كانت هذه تفاصيل خبر #وزير_التعليم مرحبًا بـ #عودة_المعلمين_والمعلمات : بين أيديكم أمل وثروة وطننا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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