ثنائيات تعمل على تخفيف الوزن بسرعة.. تعرف عليها

* تناول القهوة مع رشة من القرفة. تعمل القهوة كضابط للشهية، وتقوم القرفة بضبط نسبة السكر بالدم، وبالتالي تفادي الارتفاعات والانخفاضات المفاجئة التي تجدد الإحساس بالجوع.

* الشاي الأخضر والليمون (الحامض) من الثنائيات الناجحة في التخسيس، فالشاي الأخضر يزيد حرق السعرات الحرارية، بينما يساعد الليمون على إزالة الدهون من على الكبد، أي تصغير محيط الخصر.

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* عندما تشعر بتجدد الجوع تناول اللبن (الزبادي) الخالي من السكر مع قليل من اللوز. توفر هذه الثنائية جرعة كبيرة من البروتين والدهون الصحية، تريحك من نوبات الجوع التي تزداد عادة في المساء أو قبل النوم.

* تتطلّب رحلة التخسيس تقليل الكربوهيدرات والدهون، ولتستطيع الإحساس بالشبع تناول صدر الدجاج المشوي من دون جلد مع الفلفل الحريف (الشطة). تقوم الشطة بحرق دهون الجسم، بينما يوفر الدجاج البروتين الصحي الذي يمنحك إحساساً بالشبع لفترة أطول.

* البطاطس والفلفل الأحمر ثنائية تساعد على الإحساس بالشبع، وتزوّد الجسم بكثير من الطاقة والمغذيات من دون زيادة في السعرات الحرارية. الأفضل أن يكون البطاطس مسلوقاً أو مشوياً في الفرن.