الهلال_الأحمر يحذر من ملاحقة سيارات الإسعاف

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صحيفة الخليج الالكترونية
دعت هيئة الهلال الأحمر السعودي جميع قائدي المركبات على الطرق منح الأولوية لسيارات الإسعاف وإفساح الطريق أمامها وعدم ملاحقتها.
وأكدت الهيئة أن منح أولوية المرور لسيارات الإسعاف بجميع أنواعها يسهل من عمل المسعفين ويسهم في إنقاذ الحالات المرضية المنقولة عبر الإسعاف.
ونبه الهلال الأحمر من خطورة ملاحقة سيارات الإسعاف، لتجنب وقوع الحوادث بسبب التوقف المتكرر لهذه السيارات ما يعني تعطيل المسعفين وتأخير إنقاذ المصابين المنقولين، بجانب أن الحوادث قد تتسبب في إصابة المسعفين ومستخدمي الطريق خلفهم لحظة وقوع الحادث.
وأوضحت الهيئة أن ملاحقة سيارات الإسعاف يعتبر مخالفة مرورية تصل قيمتها إلى 900 ألف ريال وفق نظام المرور.
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