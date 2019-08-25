مرجعية حلف قبائل حضرموت تعلن وقوفها مع الحكومية الشرعية برئاسة هادي

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت مرجعية حلف قبائل حضر موت تعلن وقوفها مع الحكومية الشرعية في اليمن برئاسة عبدربه منصور هادي بصفته رئيساً شرعياً للبلاد.

وأهابت المرجعية وفق البيان الصادر بعد الاجتماع الذي عقدته في سيون يوم الأربعاء الماضي، بكل المكونات في حضر موت إلى الوقوف وقفة رجل واحد في وجه كل من يسعى إلى الفتنة، وتحويل المحافظة إلى ساحة صراع، داعية للابتعاد عن حضر موت عن أي تصرفات من شأنها المساس بأمن المحافظة وسلامتها.

وأكدت المرجعية أنها تعمل وفق مبدأ الشراكة والندية مع المكونات الحضرمية، مطالبةً بإشراكها مع المكونات الفاعلة بالمحافظة في أي مشاورات أو ترتيبات محلية أو إقليمية أو دولية.