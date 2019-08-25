جيوفينكو يقترب من مغادرة #الهلال صحيفة الخليج الإلكترونية كشفت وسائل الإعلام الإيطالية عن نية نادي ساسولو الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الكالتشيو شراء عقد المهاجم سيباستيان جيوفينكو لاعب نادي الهلال السعودي الآن، وذلك ما أكده موقع «سكاي سبورت» الإيطالي حيث قال أن هناك رغبة جادة من المسؤولين في النادي الإيطالي لإعادة جيوفينكو للملاعب الإيطالية مرة أخرى. هذا وقد أشار الموقع إلى أن نادي ساسولو من الممكن أن تعيقه الجوانب المالية في الصفقة، حيث يتقاضى اللاعب صاحب الـ 32 عاماً ما يقارب عشرة ملايين يورو، ويملك عقده فريق الهلال لمدة ثلاثة أعوام انقضى منها نصف عام فقط، وعلق أحد مسؤولي النادي الإيطالي في حديثه لشبكة «سكاي سبورت» أن المفاوضات بين الناديين معقدة للغاية. الجدير بالذكر أن جيوفينكو قد انضم إلى صفوف فريق الهلال في فبراير الماضي من صفوف تورونتو الكندي بعد سنوات تألق فيها هناك، حيث يملك اللاعب الإيطالي جيوفينكو سجلاً كبيرًا ومميزًا، نظير إمكانياته المتعددة فهو يلعب في خط الهجوم بالإضافة إلى أنه يجيد اللعب في مركز الوسط المتقدم أو المهاجم، مما يجعله يمتلك العديد من الخيارات لتوظيفه مع زملائه. يذكر أن جيوفينكو قد سجل هدفًا رائعًا في مباراة أبها أمس ضمن منافسات دوري المحترفين السعودي، والذي اهتزت له المدرجات الهلالية الزرقاء، لكن «النملة الذرية» كما يحلو لعشاقه، قد يجلب الغضب للمدرج نفسه إذا ما قبل العرض المقدم من نادي ساسولو الإيطالي. 25/08/2019 9:33 ص وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.al-khaleeg.com/272606.html

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جيوفينكو يقترب من مغادرة #الهلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.