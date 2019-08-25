الجيش_اليمني يسيطر على معسكرات “الانتقالي” في #شبوة

صحيفة الخليج الالكترونية

سيطر الجيش اليمني الوطني على معسكرات تابعة للمجلس الانتقالي وعدد من المداخل المؤدية إلى مدينة «عتق» عاصمة محافظة شبوة شرقي اليمن. وذكرت مصادر ميدانية، إن قوات الجيش الوطني أحكمت سيطرتها على معسكر ثماد الخاص بمسلحي النخبة الشبوانية شرقي المحافظة، وتمكنت من تأمين الخط الصحراوي بعد تطهير المعسكر وضمان وصول التعزيزات للجيش بسهولة إلى مطار عتق. كما استولت على مبنى الانتقالي بعد تحصن عناصر النخبة بداخله وتم تطهير مبنى الأمن السياسي والمالية.

وخلفت المعارك عدداً من القتلى والجرحى في صفوف الطرفين، بالإضافة إلى اغتنام الجيش اليمني عتاداً عسكرياً ومدرعات. وفرضت السلطة المحلية الجمعة حظر تجول داخل عتق، وأمر محافظ شبوة بوقف الهجوم على ما تبقى من نقاط النخبة الشبوانية، ووجه بتأمين الموقع وأمر القوات بضرورة المعاملة الحسنة لمن تم القبض عليهم.

من جانبه أصدر المجلس الانتقالي الجنوبي بياناً دعا فيه جميع الأطراف في محافظة شبوة إلى ممارسة ضبط النفس والالتزام بوقف إطلاق النار الذي دعا له التحالف العربي. وثمن بيان المجلس جهود المملكة ودعوة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحوار بين الأطراف اليمنية، معرباً عن استعداد المجلس الانتقالي للحوار بكل مصداقية، وانتقد البيان «الأحداث المؤسفة وغير المبررة من قبل المعسكرات التابعة للحكومة الشرعية التي وجهت نيران أسلحتها الثقيلة باتجاه المدنيين لترويع الأبرياء بمحافظة شبوة، بدلاً من توجيهها نحو العدو الحوثي».

وأضاف: «نظراً لحجم الخسائر الجسيمة المروّعة في الأرواح والأموال والمرافق العامة، وتجنباً لمخاطر سوء التقدير فإن المجلس الانتقالي الجنوبي، وانطلاقاً من المسؤولية الملقاة على عاتقه كمفوض شعبي، فإنه يدعو جميع الأطراف في محافظة شبوة لضبط النفس والالتزام بدعوة وقف إطلاق النار التي دعت إليها قيادة التحالف العربي وضمان سلامة القوات التابعة للتحالف في المحافظة». وطالب المجلس الانتقالي جميع القوات الجنوبية بالثبات في المواقع المتواجدة فيها والحفاظ على المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة. كما حذر المجلس في الوقت نفسه أي قوة كانت من محاولة الاعتداء على قوات التحالف، مؤكداً بأنها ستكون عرضة للمساءلة أمام المجلس الانتقالي الجنوبي.