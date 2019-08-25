الان تتابع شاهد: مصور يُبدع في التقاط صورة الفيصل و«الخليج 365» ترصد توافد الزوار على قرية الهجن والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365- عبد الله العازمي: أبدع مصور فوتوغرافي محترف من أبناء محافظة الطائف المصور أحمد بن ناشي في التقاط صورة لمستشار خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة عند تدشينه وتشريفه لحفل سوق عكاظ ١٣ وذلك ضمن موسم الطائف. Advertisements من جانبه رصدت “الخليج 365” صورا لقرية الهجن بمهرجان ولي العهد للهجن بحديقة الملك فيصل والتي شهدت حضورا كبيرا من الزوار من جميع الفئات العمرية الذين قدموا للاستمتاع بالفعاليات المصاحبة ومشاهدة الاسواق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: مصور يُبدع في التقاط صورة الفيصل و«الخليج 365» ترصد توافد الزوار على قرية الهجن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.