شاهد: الشخصيات الكرتونية في عكاظ 13 تجذب الأطفال والعائلات

جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365- عبد الله العازمي:

أخذت الشخصيات الكرتونية التي تقدم عروضها بسوق عكاظ 13 بموسم الطائف الأطفال والجمهور إلى عالم الفرح والسعادة.

وتقدم تلك الشخصيات الكرتونية المحببة لدى الأطفال العديد من العروض التي تظهر تعابير الفرح بادية بوضوح على وجوه الأطفال والعائلات التي احتشدت في أعداد كبيرة لمشاهدة هذه العروض الرائعة، التي تترافق حركاتها الراقصة مع الموسيقى والأصوات التي تشتهر بها تلك الدمى.

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وحرص العديد من الأطفال على التقاط صور متنوعة مع هذه الشخصيات، وكذلك مداعبتها بأساليب ترفيهية محببة للأطفال، واستوقفت في الوقت نفسه مختلف فئات الزوار لسوق عكاظ ، وحرصت بعض العائلات على الاستجابة لرغبات أطفالهم ومن ثم الوقوف مع دمى وشخصيات الكرتون المعروفة والتصوير معهم.