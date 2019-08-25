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ظاهرة غريبة تحدث للنباتات ببريطانيا لأول مرة منذ 60 مليون سنة .. اعرفها

الأحد 25 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب Advertisements الخليج 365

أنتج نبات بدائي كل من المخاريط المذكرة والمؤنثة،على حافة جرف على جزيرة وايت في المملكة المتحدة، لأول مرة منذ 60 مليون سنة.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كشفت حديقة فنتنور النباتية أن التغير المناخي من المحتمل أن يكون السبب وراء ارتفاع درجة حرارة الكوكب وميله إلى ظروف مشابهة لعصر الديناصورات. وازدهر مخروط ذكري قبل سبع سنوات فى بريطانيا رغم أن موطنه الأصلى فى اليابان، لكن عام 2019 يمثل المرة الأولى في موسم واحد يظهر فيه كلا الجنسين في الهواء الطلق.

وقال كريس كيد، منسق حدائق فنتنور النباتية: "لأول مرة منذ 60 مليون عام في المملكة المتحدة، لدينا مخروط من الذكور ومخروط من الإناث في نفس الوقت"، مضيفا: "أنه مؤشر قوي على تغير المناخ، وليس من خلال الأدلة التجريبية من العلماء ولكن من النباتات". ويُعتقد أن الموجة الحارة التي حدثت في العام الماضي ودرجات الحرارة المتسارعة في هذا الصيف قد سمحت بحدوث هذه الظاهرة، حيث خصص النبات الموارد للازدهار العام الماضي.