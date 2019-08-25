حزب الله: لم نسقط الطائرات الإسرائيلية وإحداها كانت مفخخة

وبحسب موقع "النشرة" اللبناني أوضح عفيف أن الطائرة الأولى سقطت من دون أن تحدث اضرارا تذكر، أما الطائرة المسيرة الثانية كانت مفخخة وانفجرت وتسببت بأضرار جسيمة في مبنى المركز الإعلامي التابع لحزب الله في الضاحية الجنوبية. ووصف ما حصل ب"الانفجار الحقيقي".

وقال عفيف إلى إن "طائرة الاستطلاع الأولى التي لم تنفجر هي الأن بعهدة الحزب الذي يعمل على تحليل خلفيات تسييرها والمهمات التي حاولت تنفيذها".

وأشار عفيف إلى أن الحزب سيرد بشكل قاس عند الخامسة من عصر اليوم في كلمة الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله في بلدة العين.

وكان مصدر خاص لـ"سبوتنيك" قد كشف أن الطائرة المسيرة التي أسقطت في منطقة معوض في ضاحية بيروت الجنوبية، فجر يوم الأحد، هي طائرة استطلاع إسرائيلية صغيرة، لديها مهمات عسكرية لزرع عبوات ناسفة، ومجهزة لتنفيذ عمليات اغتيال.