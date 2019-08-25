دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper الأمن الأردني يكشف ملابسات إطلاق النار على حافلة سياحية بالبتراء

أكد بيان لمديرية الأمن العام الأردنية، اليوم السبت، تعرُّض حافلة سياحية خالية من الركاب لإطلاق عيارات نارية من قبِل شخص مجهول في مدينة البتراء، جنوب البلاد.

وأضاف البيان أن «هذا الاعتداء ليس الأول على الحافلة؛ حيث أوقفها أبناء المنطقة عدة مرات، واعتدوا على من بداخلها لفظيًّا، لكن هذه أول مرة تتعرَّض فيها لاعتداء مسلح».

وأوضح البيان أن «الحافلة المستهدفة تعمل على نقل المرشدين السياحيين من مركز المدينة في وادي موسى إلى البتراء».

من جهته، أكد رئيس جمعية المرشدين السياحيين رائد عبدالحق، أن «أبناء المنطقة يستفيدون من دخل هذه الحافلة؛ حيث توزع أرباحها بين جمعية المرشدين في البتراء، والمجتمع المحلي».

ونقلت وكالة «عمون» عن مصدر في جمعية المرشدين السياحيين؛ تأكيده أن إطلاق النار وقع على خلفية خلافات سابقة بين سلطة إقليم البتراء والمجتمع المحلي بشأن حافلة نقل المرشدين السياحيين المملوكة للسلطة، التي يريد عدد من أبناء المنطقة أن تكون تابعة لهم حتى يستفيدوا من مداخيلها.