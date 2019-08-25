أكد بيان لمديرية الأمن العام الأردنية، اليوم السبت، تعرُّض حافلة سياحية خالية من الركاب لإطلاق عيارات نارية من قبِل شخص مجهول في مدينة البتراء، جنوب البلاد.
وأضاف البيان أن «هذا الاعتداء ليس الأول على الحافلة؛ حيث أوقفها أبناء المنطقة عدة مرات، واعتدوا على من بداخلها لفظيًّا، لكن هذه أول مرة تتعرَّض فيها لاعتداء مسلح».
وأوضح البيان أن «الحافلة المستهدفة تعمل على نقل المرشدين السياحيين من مركز المدينة في وادي موسى إلى البتراء».
من جهته، أكد رئيس جمعية المرشدين السياحيين رائد عبدالحق، أن «أبناء المنطقة يستفيدون من دخل هذه الحافلة؛ حيث توزع أرباحها بين جمعية المرشدين في البتراء، والمجتمع المحلي».
ونقلت وكالة «عمون» عن مصدر في جمعية المرشدين السياحيين؛ تأكيده أن إطلاق النار وقع على خلفية خلافات سابقة بين سلطة إقليم البتراء والمجتمع المحلي بشأن حافلة نقل المرشدين السياحيين المملوكة للسلطة، التي يريد عدد من أبناء المنطقة أن تكون تابعة لهم حتى يستفيدوا من مداخيلها.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمن الأردني يكشف ملابسات إطلاق النار على حافلة سياحية بالبتراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.