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إسقاط طائرة مسيرة حوثية أطلقت باتجاه السعودية

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المالكي أكد أن جميع محاولات المليشيا الحوثية مصيرها الفشل. دبي - بواسطة محمد فارس © Getty المالكي أكد أن جميع محاولات المليشيا الحوثية مصيرها الفشل. قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف تمكنت السبت، من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية في خميس مشيط وجازان جنوب غربي .

وأوضح العقيد المالكي أن جميع محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، السبت.

وأشار إلى أن التحالف يتخذ التحالف كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين.

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مقدم من:-  أخبارك

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وأوضح أن المحاولات الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى هذه المليشيا الإرهابية، وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومن يقف ورائها.

كما أشار إلى أن هذه المحاولات تؤكد حجم الخسائر بعناصرها الإرهابية والتي تزج بهم كل يوم في معركة خاسرة مما سبب لها حالة من السخط الاجتماعي والشعبي.

وأكد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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