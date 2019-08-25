العراق.. عارضة أزياء في مسجد تثير جدلا (صور)

دبي - بواسطة محمد فارس © instagram.com/jehan.hashim/ المودل جيهان هاشمالعراق.. عارضة أزياء في مسجد تثير جدلا (صور)

أعرب ديوان الوقف السني في العراق، اليوم السبت، عن غضبه بعد أن أقامت عارضة أزياء تدعى، جيهان هاشم، جلسة تصوير استعراضية في مسجد نداء الإسلام بالعاصمة بغداد.

وقال الديوان في بيان: "بعد نشر الصور في مواقع التواصل الاجتماعي، أمر رئيس ديوان الوقف السني عبد اللطيف الهميم بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة مدير أوقاف بغداد الرصافة، السيد طه عبد مرزوك، وعضوية عدد من المشايخ وآخرين".

وأضاف: "أثبتت نتائج التحقيق أن جيهان هاشم دخلت الجامع خارج أوقات الدوام الرسمي ومن دون الحصول على الموافقات الرسمية، وهذا مخالف للقانون".

وأشار إلى أنه "سترفع دعوى قضائية بحق المودل"، مبينا أن "هذا الفعل خارج عن السياق العام والمساجد أماكن للعبادة وليست للتصوير والاستعراض".

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وتعليقا على بيان ديوان الوقف السني، قالت جيهان هاشم، في تديونة على "إنستغرام"، إنها تحترم الوقف السني وجميع المراجع، مؤكدة أن ما قامت به لا تقصد منه الإساءة إلى أي طرف.

وأفادت في التدوينة التي أرفقتها بصورة من الجلسة الاستعراضية، بأنها أرادت أن تبعث برسالة للعالم من خلال متابعيها، أن العراق بلد آمن وتبين أيضا أن الإسلام دين تسامح ودين محبة.

المصدر: RT