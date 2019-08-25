السودان: 31 أغسطس موعد جديد لمحاكمة البشير

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«عكاظ» (الخرطوم)
مثل الرئيس السوداني السابق عمر البشير اليوم (السبت) أمام المحكمة في ثاني جلسات محاكمته بتهم فساد، فيما تقرر عقد جلسة لاحقة في الـ31 من الشهر الجاري لمحاكمته.
وبحسب موقع «روسيا اليوم»، أكد رئيس هيئة الدفاع عن البشير، أحمد إبراهيم الطاهر، في تصريحات صحفية أمام مقر المحكمة أنه تمت المطالبة بإطلاق سراح البشير بكفالة.
وانتهت الجلسة الثانية لمحاكمة البشير، اليوم، بتهم الفساد، وحيازة العملات الأجنبية، فضلا عن تهم تتعلق بغسيل الأموال، حيث ينتظر أن تستمع المحكمة إلى شهود الاتهام.
وكان البشير قد مثل أمام المحكمة يوم الاثنين الماضي، وسط حراسة عسكرية مشددة، ووجهت النيابة العامة السودانية إليه اتهامات في مايو الماضي، منها قتل المتظاهرين والفساد، وبدأت التحقيقات معه في 16 يونيو.
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