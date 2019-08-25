أبرز مباريات #الأحد “25 أغسطس”

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صحيفة الخليج الإلكترونية
تقام مجموعة من المباريات في الدوريات الأوروبية، أبرزها يجمع بورنموث مع مانشستر سيتي وتوتنهام مع نيوكاسل في الدوري الإنجليزي، وليغانيس مع أتلتيكو مدريد وبرشلونة مع ريال بيتيس في الدوري الإسباني.
وفي ما يلي أبرز مباريات اليوم الأحد 25 أغسطس :
|الدوري الإنجليزي
|16:00
|بورنموث
|×
|مانشستر سيتي
|18:00
|وولفرهامبتون
|×
|بيرنلي
|18:30
|توتنهام
|×
|نيوكاسل
|الدوري الإسباني
|18:00
|ديبورتيفو ألافيس
|×
|إسبانيول
|20:00
|ريال مايوركا
|×
|ريال سوسييداد
|20:00
|ليغانيس
|×
|أتلتيكو مدريد
|22:00
|برشلونة
|×
|ريال بيتيس
|الدوري الإيطالي
|19:00
|أودينيزي
|×
|ميلان
|21:45
|روما
|×
|جنوى
|21:45
|هيلاس فيرونا
|×
|بولونيا
|21:45
|تورينو
|×
|ساسولو
|21:45
|سامبدوريا
|×
|لاتسيو
|21:45
|كالياري
|×
|بريشيا
|21:45
|سبال
|×
|أتالانتا
|الدوري الألماني
|16:30
|لايبزيغ
|×
|إينتراخت
|19:00
|هيرتا برلين
|×
|فولفسبورغ
|الدوري الفرنسي
|16:00
|موناكو
|×
|نيم أولمبيك
|18:00
|ستراسبورغ
|×
|رين
|22:00
|باريس سان جيرمان
|×
|تولوز
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