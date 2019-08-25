أبرز مباريات #الأحد “25 أغسطس”

صحيفة الخليج الإلكترونية

تقام مجموعة من المباريات في الدوريات الأوروبية، أبرزها يجمع بورنموث مع مانشستر سيتي وتوتنهام مع نيوكاسل في الدوري الإنجليزي، وليغانيس مع أتلتيكو مدريد وبرشلونة مع ريال بيتيس في الدوري الإسباني.

وفي ما يلي أبرز مباريات اليوم الأحد 25 أغسطس :