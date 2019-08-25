“علي الموسى” ألمع لديها أكبر من اللوية والمصنف

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ابها
أوضح الكاتب “علي سعد الموسى” عبر تويتر عن وجهة نظره تجاه فعالية “رجال الطيب” والتي تأتي ضمن موسم السودة ، حيث بين أن لدى ألمع الفكر ، والثقافة ، ماهو أكبر واروع من تسويقها بهذه الصورة التنميطية ، التي لا تمثل وجهها الحقيقي .
هي أكبر من لوية…و..مصنف..وحفنة ليال حداء وشعر شعبي.
وأضاف تسويق تنوعنا الثقافي الوطني ، بهذه الطريقة لا يفعله سوى مقاولي الباطن ، تلك وجهة نظري .
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