“علي الموسى” ألمع لديها أكبر من اللوية والمصنف

ابها

أوضح الكاتب “علي سعد الموسى” عبر تويتر عن وجهة نظره تجاه فعالية “رجال الطيب” والتي تأتي ضمن موسم السودة ، حيث بين أن لدى ألمع الفكر ، والثقافة ، ماهو أكبر واروع من تسويقها بهذه الصورة التنميطية ، التي لا تمثل وجهها الحقيقي .

هي أكبر من لوية…و..مصنف..وحفنة ليال حداء وشعر شعبي.

وأضاف تسويق تنوعنا الثقافي الوطني ، بهذه الطريقة لا يفعله سوى مقاولي الباطن ، تلك وجهة نظري .