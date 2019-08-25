بلد_الوليد يفرض التعادل على #ريال_مدريد

الخليج - د ب أ فرض فريق بلد الوليد التعادل 1-1على مضيفه ريال مدريد اليوم السبت في الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم. وتقدم المهاجم الفرنسي كريم بنزيما بهدف للنادي الملكي قبل ثمان دقائق من نهاية المباراة معلناً عن هدفه الثاني هذا الموسم. ولكن قبل دقيقتين فقط من نهاية المباراة خطف سيرجيو غوارديولا نافارو هدف التعادل القاتل لبلد الوليد. ويتصدر إشبيلية جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد ست نقاط من انتصارين متتالين ويحل ريال مدريد في المركز الثاني بأربع نقاط بفارق الأهداف فقط عن بلد الوليد صاحب المركز الثالث.

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