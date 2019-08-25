ميسي يواصل الغياب ويضع #برشلونة في ورطه

صحيفة الخليج الإلكترونية

تأكد رسمياً استمرار غياب النجم وقائد برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي عن الفريق خلال مباراة ريال بيتيس غداً الأحد، على ملعب الكامب نو في الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ولم يحصل ميسي على الإذن الطبي بعد إثر رغم شفائه من إصابته في العضلة النعلية للساق اليمنى والتي أبعدته عن مباراة الافتتاح أمام أتلتيك بلباو والتي خسرها الفريق بهدف نظيف.

وكان صاحب القميص رقم ’10’ قد انضم للتدريبات الجماعية خلال الأيام الماضية، لتضع الجماهير آمالاً كبيرة على عودته أمام الفريق الأندلسي، إلا أنه لم يحصل بعد على الإذن الطبي بالعودة عقب نهاية مران البلاوجرانا اليوم.

ورفض المدرب إرنستو فالفيردي خلال المؤتمر الصحفي قبل بدء المران التأكيد على عودة ميسي، مفضلا الانتظار لما بعد نهاية الحصة التدريبية.

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وسيجد فالفيردي نفسه في ورطة خلال مباراة الغد لاسيما وأن الفريق يعاني بالأصل من غيابين لا يستهان بهما في الخط الأمامي أيضا والمتمثلين في الأوروجوائي لويس سواريز والفرنسي عثمان ديمبيلي، وكليهما بداعي الإصابة أيضاً.

واضطر فالفيردي إزاء هذه الغيابات لاستدعاء الجناح الغيني أنسو فاتي (16 عاماً)، ومهاجم الفريق الرديف كارليس بيريز، لقائمة مباراة الأحد.

وضمت القائمة الأسماء التالية: تير شتيغن وجيرارد بيكيه ونيلسون سيميدو وإيفان راكيتيتش وسرجيو بوسكيتس وآرثر ميلو ورافينيا ألكانتارا وكليمون لونجليه وأنطوان غريزمان وجوردي ألبا وسيرجي روبرتو وفرينكي دي يونج ووأرتورو فيدال وصامويل أومتيتي وجونيور فيربو وإينياكي بينيا وكارليس بيريز وأنسو فاتي.

بينما غاب الثلاثي جان كلير توديبو وموسى واجيه وكارليس ألينيا لأسباب فنية، بالإضافة لميسي وسواريز وديمبيلي للإصابة.