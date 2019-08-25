يوفنتوس يبدأ رحلة الدفاع عن اللقب بالفوز على #بارما

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صحيفة الخليج الإلكترونية
فاز فريق يوفنتوس على مضيفه بارما بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في افتتاحية الدوري الإيطالي لكرة القدم “السيري آ”.
وعلى ملعب إينيو تارديني، أحرز المدافع جيورجيو كيليني هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة (21).
وبهذا الفوز، اقتنص البيانكونيري أول ثلاث نقاط في مشوار الدفاع عن اللقب في الصدارة، فيما تذيل بارما الترتيب بدون نقاط.
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