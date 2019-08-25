تعرفي على وصفات طبيعية لعلاج انتفاخ أسفل العين

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الأحد 25 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365
يعانى الكثير من الفتيات والشباب من مشكلة الإنتفاخ أسفل العين،لأسباب مختلفة منها عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم، أو الإرهاق بشكل مستمر على فترات طويلة، ما يتسبب فى ظهور هذه الإنتفاخات التى غالباً ما تسبب لهم بالإحراج، لذا نقدم لك اليوم مجموعة من الوصفات الطبيعية التى يمكنها أن تخلصك من هذه المشكلة، فتعرف عليها خلال هذا التقرير التالى، وفقاً لما ذكره موقع "People".
أكياس الشاى: تعتبر أكياس الشاى هو واحدة ضمن ابرز الوصفات فاعلية فى تخلص العين من إنتفاخاتها، لذا قوم بتدليك أسفل العينين بها بشكل يومى، لما تحتويه من عناصر غذائية مهمة تساعد فى تفتيح منطقة أسفل العين والتخلص من إنتفاخاتها، ولذلك ينصح بتكرار هذه العملية بشكل يومى ثم غسل الوجه بالماء الفاتر.
زيت جوز الهند: يحتوى زيت جوز الهند على بعض الخصائص والعناصر التى تساعد على تفتيح الاسمرار والبقع والتخلص من إنتفاخ الجلد، لذا قم بتدليك منطقة تحت العين بلطف فى حركة عقارب الساعة وعكس اتجاه العقرب فى نفس الوقت، وقم بتكرار هذه العملية يومياً قبل النوم.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.