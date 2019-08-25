- 1/2
- 2/2
وكانت مراسلة "سبوتنيك" في لبنان أفادت بسماع دوي انفجار قوي فجر الأحد في الضاحية الجنوبية اللبنانية.
© AFP 2019 / Amer Almohibany
وقال المسؤول: "سقطت طائرة إسرائيلية مسيرة في الضواحي الجنوبية من العاصمة اللبنانية بيروت"
في نفس السياق، تصدت مضادات الدفاع الجوي السورية أمس لأهداف معادية في سماء دمشق، وتمكنت من إسقاط الصواريخ المعادية قبل أن تصل إلى أهدافها، بحسب مراسل "سبوتنيك" في سوريا.
وأضاف أن المضادات الجوية تمكنت من إسقاط عددا من الصواريخ الإسرائيلية بعد التعامل معها في سماء المنطقة الجنوبية الغربية لسوريا.
وكان رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أكد أن استهداف فيلق القدس في العاصمة السورية دمشق تم بجهد عملياتي كبير.
وكتب نتنياهو على "تويتر"، اليوم السبت: "استهداف فيلق القدس في العاصمة السورية دمشق تم بجهد عملياتي كبير".
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر لـ"سبوتنيك": الطائرة التي أسقطت في ضاحية بيروت الجنوبية مجهزة لتنفيذ عمليات اغتيال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.