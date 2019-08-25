الجيش الروسي يسلم أكثر من 3.5 طن من المساعدات إلى سكان الغوطة الشرقية

أعلن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في الجمهورية العربية السورية، اليوم الأحد، أن الجيش الروسي وزع أكثر 3.5 طن من المساعدات الإنسانية على سكان الغوطة الشرقية.

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وموسكو - سبوتنيك. قال ممثل المركز سيرغي دوبروفين للصحفيين اليوم الأحد: "المساعدات الإنسانية تشمل الأرز والسكر والشاي والحليب المكثف والدقيق. ويبلغ الوزن الكلي، أكثر من 3.5 طن. السكان المحليون دائما يرحبون بالجيش الروسي".

وأشار الممثل إلى أنه تم تقديم رعاية صحية أيضا للسكان.

يذكر أن الجيش الروسي يقوم بتقديم المساعدات الإنسانية والرعاية الصحية إلى سكان العديد من المناطق السورية المتضررين من النزاع المستمر منذ 2011.