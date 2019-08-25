الجيش الروسي يسلم أكثر من 3.5 طن من المساعدات إلى سكان الغوطة الشرقية

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أعلن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في الجمهورية العربية السورية، اليوم الأحد، أن الجيش الروسي وزع أكثر 3.5 طن من المساعدات الإنسانية على سكان الغوطة الشرقية.
© Sputnik . Pavel Lvov
وأشار الممثل إلى أنه تم تقديم رعاية صحية أيضا للسكان.
يذكر أن الجيش الروسي يقوم بتقديم المساعدات الإنسانية والرعاية الصحية إلى سكان العديد من المناطق السورية المتضررين من النزاع المستمر منذ 2011.
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